Bilancio estivo positivo per "L'isola dei bambini" dell'associazione Amare Montesilvano: oltre 13 mila presenze

Estate dai numeri estremamente positivi quella appena trascorsa per l'associazione "Amare Montesilvano" con l'isola dei bambini e gli eventi organizzati fra il pala Dean Martin e Largo Venezuela. Sono infatti almeno 13 mila le presenze registrate, con due mesi ricchi di appuntamenti: 9 i mercatini dedicati ai bambini e due le serate speciali dove sono stati ospiti la guardia di finanza e la polizia locale di Montesilvano per la nona edizione di "Bimbi.. inbici" con due "caccia al tesoro in pineta" e la notte di San Lorenzo.

Coinvolti oltre 700 ragazzi e bambini grazie alla sinergia con l'amministrazione comunale, spiega il presidente di Amare Montesilvano:

"Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia con l’amministrazione comunale, l’assessore agli eventi Debora Comardi, ad alcune attività commerciali che hanno sostenuto il programma svolto dall'associazione con la perfetta e collaudata organizzazione dei soci Antonia Capocefalo, Tecla Cecamore, Alberto Falasca, Bruna Brunetti, Chiara Di

Benedetto, Anna Lucia Strizzi, Fabio, Emanuele e Veronica Salone , Cinzia Foscarini, Eliseo Di Benedetto, Anna Di Gennaro e Silvio Ciarma.

Siamo riusciti a realizzare tante iniziative coinvolgendo le famiglie e i tanti turisti che hanno soggiornato a Montesilvano offrendo un “prodotto collaudato” e molto apprezzato vista l’affluenza che abbiamo registrato.

Questo non ci fa che piacere e che ci darà la spinta giusta a fare sempre meglio per i prossimi appuntamenti”.