Aperte le iscrizioni a Montesilvano per il servizio di scuolabus per il prossimo anno scolastico

Il Comune di Montesilvano ha fatto sapere di aver aperto le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2024/2025. Il servizio si rivolge agli alunni delle scuole primarie e delle scuole medie. I moduli di domanda dovranno arrivare al protocollo del Comune entro il 31 luglio 2024. le domande che arriveranno successivamente al 31 luglio 2024, potranno essere prese in considerazione solo dopo l'avvio dell'anno scolastico qualora vi siano ancora posti disponibili.

L'adesione può essere richiesta online o scaricando il modulo allegando il protocollo. Per quanto concerne i costi, vanno da l'esenzione per determinate categorie fino a 224 eur per redditi Isee oltre i 20 mila euro. Per informazioni https://tinyurl.com/323ps4td