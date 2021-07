Aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica del Comune di Montesilvano per l'anno 2021/2022

Al via le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l'anno 2021/2022 a Montesilvano. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che il servizio dovrebbe partire i primi di ottobre e sarà possibile iscrivere i bambini in qualsiasi momento dell'anno. Se si è già iscritti non è necessario presentare una nuova iscrizione, mentre per effettuare la richiesta occorre scaricare i moduli dal sito ufficiale del Comune www.comune.montesilvano.pe.it sezione modulistica alla voce "istruzione pubblica". Le domande potranno essere inviate tramite Pec all'indirizzo: istruzione@comune.montesilvano.pe.it, o consegnate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Montesilvano in piazza Diaz, tutti i giorni (sabato e festivi esclusi), dalle ore

09.00 alle ore 13.00. Per chi si iscrive la prima volta verrà inviato un sms con un codice numerico che identifica il bambino ed equivale ad una prepagata virtuale dove il genitore provvederà ad effettuare le ricariche con il sistema PagoPa negli esercizi convenzionati o in alternativa con bonifico bancario e postale, inoltrando le ricevute via mail per registrare subito l'accredito.

Alla domanda si può allegare il modelli Isee con scadenza entro il 31 dicembre 2021, che sarà valido fino a giugno 2022 per essere classificati nella fascia tariffaria appropriata.

Le quote sono: reddito Isee da 0 a 10 mila euro 2 euro a pasto, reddito Isee da 10 mila a 13 mila euro 2,60 euro a pasto, reddito Isee da 13 a 16 mila euro 3,2 euro a pasto, reddito Isee da 16 a 20 mila euro 3,90 a pasto, reddito Isee da 20 mila euro in su 4,70 euro a pasto.

Senza l'attestazione Isee si verrà collocati nella fascia tariffaria massima. È possibile presentare l’Isee anche successivamente all’iscrizione, col recupero delle somme versate in eccedenza dal primo gennaio precedente: somme che verranno riaccreditate sul codice del bambino. L'iscrizione si effettua una sola volta e sarà valida per tutti gli anni fino al termine del ciclo scolastico. Sono esonerato i terzi figli di famiglie con bambini che già frequentano il servizio di refezione e i beneficiari della legg 104/90.

Al termine di tutti gli anni scolastici, cioè quando il bambino non usufruirà più del servizio mensa, se sussiste un credito vantato dal genitore, verrà traslato sul codice di eventuali altri figli frequentanti oppure verrà rimborsato, su istanza dell’interessato. Se esiste un credito a fine anno scolastico, verrà traslato automaticamente nell'anno scolastico successivo. Il servizio potrebbe anche subire variazioni a causa delle disposizioni legate al Covid.