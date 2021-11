Montesilvano: altri due giorni per l'invio delle domande per il bando di gestione di stadio e antistadio in via Senna

L'amministrazione comunale di Montesilvano ricorda che c'è tempo fino al 24 novembre prossimo per presentare le domande per il bando di gestione dello stadio e antistadio in via Senna. Il bando, che prevede una concessione per 15 anni al massimo, scadrà alle 13 e l'apertura delle offerte avverrà il giorno successivo alle 9,30.

Il canone di concessione, a base di gara annuale a carico del concessionario, è di euro 500,00 euro (cinquecento,00) più iva se dovuta. È consentita la partecipazione al presente procedimento a qualsiasi soggetto in qualsiasi forma organizzato (associazioni, soggetto individuale, società di persone, società di capitali, ecc.) inoltre è consentita la partecipazione anche ad operatori riuniti o consorziati o che intendono riunirsi e consorziarsi. L'assessore Alessandro Pompei ha spiegato che l'obiettivo del Comune è affidare gli impianti a un soggetto privato che garantirà manutenzione e valorizzazione delle strutture, la vigilanza, la custodia e il prosieguo delle attività sportive anche da parte delle associazioni sportive del territorio comunale.

"La concessione dell’impianto per 15 anni, in particolare riguarda l’utilizzo e la gestione dello stadio comunale Mastrangelo, compresa la pista di atletica in esso contenuta e l’adiacente campo sportivo dell’antistadio Cianfarani, entrambi ubicati in via Senna e le relative pertinenze, comprese le-attrezzature inventariate presenti negli impianti sportivi stessi, il tutto come disciplinato nello schema di convenzione del procedimento di gara”.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.comune.montesilvano.pe.it