Illustrati in prefettura gli interventi scolastici effettuati dal Comune di Montesilvano

Tutto è pronto per il primo suono della campanella che segnerà l'inizio di un nuovo anno scolastico. Con due settimane di anticipo sulla tabella di marcia, il Comune di Montesilvano ha già predisposto tutta una serie di interventi di manutenzione e ampliamento delle aule per accogliere gli studenti seguendo le regole del distanziamento sociale. Il vice sindaco Paolo Cilli, con delega alla Pubblica Istruzione, ha presentato in Prefettura una documentazione enlla quale sono riportati tutti i lavori effettuati e quelli da ultimare.

"Abbiamo ripreso i lavori fermi dal 2010 nel plesso Villa Verrocchio di via Olona - ha dichiarato Cilli - realizzando tre nuove aule e nelle prossime settimane ne garantiremo altre due. Inoltre, abbiamo avviato i lavori nell'edificio di via Adda e ampliato i locali nell'edificio di viale Abruzzo. Nella scuola materna di via Almirante abbiamo realizzato due nuove aule e altri interventi sono previsti nella scuola dell’infanzia di via Fonte d’Olmo. Oltre a questi cantieri abbiamo provveduto ad affittare due locali: uno alla galleria Europa 2 per gli studenti della Troiano Delfico e uno in via Valle d’Aosta per gli alunni della Direzione didattica. Inoltre tre sezioni della Ignazio Silone saranno spostate al Pala Dean Martin".