Al via a Montesilvano un vasto intervento di potatura su circa duemila alberi del territorio comunale. Gli interventi, che verranno divisi in cinque zone, inizieranno lunedì 18 gennaio. L’assessore delegato Paolo Di Blasio parla di un "servizio che denota l’attenzione della nostra amministrazione per il verde. Sul patrimonio arboreo cittadino, di oltre 5.000 esemplari, abbiamo previsto altri interventi anche in primavera, tra aprile e maggio".

La potatura comincerà nelle aree inerenti alle scuole, poi nei parchi e proseguirà infine sulle strade della città fino al 15 marzo. Dalla potatura sono escluse le palme, il cui trattamento verrà eseguito con un clima più mite. I lavori verranno eseguiti da cinque differenti ditte: Il Melograno, Italverde, NL Group, Agros, e Cilli Leonardo, tutte di Montesilvano. Costo totale: 100.000 euro.