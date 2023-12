Niente elettricità in alcune zone di Montesilvano per lavori sulle linee di e-distribuzione

Niente corrente elettrica in alcune zone di Montesilvano giovedì 7 dicembre. A comunicarlo all'amministrazione è stata e-distribuzione che sarà impegnata nell'arco della giornata con lavori sugli impianti che alimentano le forniture delle vie coinvolte.

Nello specifico la corrente mancherà in via Chiarini dalle 14 alle 19 per i lavori da fare al semaforo che incrocia con via Ciro Menotti e nella caserma dei vigili del fuoco; in via Rimini 8B sempre dalle 14 alle 19 per un intervento nei garage e in via Basilicata dove invece la corrente non ci sarà dalle9 alle 14 per interventi alla pompa di sollevamento e il campo di pallavolo.

Durante i lavori l'energia potrebbe anche essere momentaneamente ripristinata, ma il consiglio è di non commettere imprudenze e non usare gli ascensori. Per qualunque informazione è comunque possibile chiamare il numero verde 803500.