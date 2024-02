Nuove interruzioni dell'energia elettrica nel territorio comunale di Montesilvano: i dettagli

Il Comune di Montesilvano, con un post sulla pagina Facebook dell'ente, ha comunicato un nuovo distacco di energia elettrica da parte di e-distribuzione previsto per il 5 febbraio nelle seguenti zone del territorio: dalle ore 9:00 alle ore 15:00 in via Basilicata pompa di sollevamento e campo di pallavolo; dalle 9 alle 11,30 in via Sardegna parco Maria Teresa di Calcutta. Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Si invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare il seguente numero verde 803500.