Fermati di notte, insultano i baschi verdi e danneggiano l’auto di servizio: arrestati

Dopo essere stati fermati di notte, hanno insultato i baschi verdi della guardia di finanza di Pescara per poi danneggiare l’auto di servizio. E così i militari li hanno arrestati.

Si tratta di una coppia di cinquantenni conviventi, lei straniera e lui italiano, residenti a Montesilvano, che sono finiti nei guai per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché per danneggiamento ai beni dello stato.

I due, entrambi con precedenti per reati contro la pubblica amministrazione, sono stati bloccati nei pressi della stazione ferroviaria di Montesilvano per la contestazione di specifiche violazioni in materia, ma per tutta risposta hanno iniziato a inveire contro gli operanti.

Nella giornata successiva si è tenuta l'udienza per direttissima: l’uomo è stato condannato con applicazione anche dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermando i reati contestati dai finanzieri.