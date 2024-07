Tragedia sfiorata a Montesilvano: 12enne rincorre il pallone e finisce contro un autobus

Tragedia sfiorata a Montesilvano dove questa mattina un bambino di 12 anni è finito contro un autobus Tua e poi in ospedale con alcune contusioni riportate. Tanta paura, ma a quanto pare nulla di grave per il piccolo e sembra davvero nessuna responsabilità dell'autista che se l'è visto sbucare all'improvviso urtandolo leggermente, ma chiaramente trattandosi di un mezzo pesante, con la conseguenza che il ragazzino è finito a terra dolorante.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Sul posto oltre a un'ambulanza del 118 è intervenuta la polizia locale che ha ricostruito quanto sarebbe avvenuto. Il 12enne aveva appuntamento con un amico al piazzale della stazione e con sé aveva un pallone. A pochi metri dal luogo in cui si dovevano incontrare, avendo visto il coetaneo dall'altro lato della strada, il ragazzo avrebbe calciato il pallone per farlo arrivare dall'altra parte della statale, ma la palla sarebbe andata a finire contro una donna che passava in bicicletta che, visto quanto avvenuto, lo avrebbe redarguito con una certa veemenza.

Forse spaventato il 12enne avrebbe quindi cercato di scappare dall'altro lato andando a sbattere contro l'autobus che nel frattempo sopraggiungeva e che se lo sarebbe dunque improvvisamente trovato davanti come riferito anche dai testimoni presenti. L'autista, come tutti i presenti, si è ovviamente fermato per soccorrere il ragazzo che all'arrivo dei soccorsi era sì dolorante, ma cosciente.