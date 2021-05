Parte "Innovamondo", il concorso per le scuole di Montesilvano sull'agenda Onu 2030 e la sostenibilità

Ci saranno anche delle opere dei bambini di Montesilvano ad arricchire l'ingresso dei giardini pubblici “Giovanni Paolo II” di via Sospiri, già riqualificati lo scorso autunno. Il Comune di Montesilvano, infatti, ha patrocinato il concorso grafico e pittorico “Innovamondo”, rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie di Montesilvano e lanciato da Chiavaroli Costruzioni, la Work in colors, Lisciani Giocattoli per sensibilizzare i più giovani circa i temi sanciti dall’agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L'obiettivo è eliminare le disuguaglianze contrastando la povertà, la fame e i cambiamenti climatici. L'assessore comunale Pompei ha spiegato che il concorso è aperto alle classi delle scuole d'infanzia e primarie della città di Montesilvano che dovranno realizzare un disegno:

I vincitori saranno premiati con l’esposizione delle proprie creazioni presso il muro d’ingresso del parco “Giovanni Paolo II” chiamato “Varcobaleno” da poco restaurato, per la durata di 12 mesi. Ricordo che l’intervento realizzato lo scorso settembre è stato promosso dai Giovani imprenditori edili di Chieti Pescara in partnership con aziende ed enti, il tribunale di sorveglianza e il garante dei detenuti d’Abruzzo.

Saranno anche estratti giochi messi in palio dalla Lisciani il 19 giugno durante la premiazione e l'esposizione dei disegni sul muro del parco. Il tema del disegno è I Bambini disegnano un mondo migliore”, prendendo come ispirazione i temi sopra riportati (Agenda ONU 2030). Per la realizzazione è consentito l’utilizzo di qualsiasi tecnica a libera scelta (disegno con matite, pastelli, tempera, acquerelli, collage, tecniche miste etc). L’opera dovrà tassativamente essere eseguita su supporto cartaceo quadrato di formato 20x20 cm oppure su riquadro 20x20 cm tracciato su un foglio A4.

La consegna dovrà avvenire entro il 4 giugno nelle sedi degli uffici Chiavaroli Costruzioni: via Vestina 14, Montesilvano e nel punto vendita Work in Colors: via Piceni 45, Montesilvano. I genitori dovranno compilare la liberatoria. Alla consegna del disegno si riceverà un gadget.

I primi 36 disegni selezionati verranno affissi sul muro d’ingresso del parco in apposite nicchie e rimarranno esposti per un anno.