Entro l'estate 2024 il pattinodromo di Montesilvano sarà realtà: partiti i lavori, l'obiettivo è la cittadella dello sport

Partiti i lavori per la realizzazione del pattinodromo di Montesilvano. Il cantiere è in via Alfieri, accanto allo stadio comunale di via Foscolo e l'obiettivo dell'amministrazione è quello di realizzare una vera e propria cittadella dello sport.

La struttura, attesa da anni dagli atleti della rotellistica locale, vedrà realizzate nella stessa area anche spazi polifunzionali per la pallavolo, il basket, la ginnastica artistica e altri sport. Entro l'estate 2024 la ditta Di Prospero che si è aggiudicata il bando da 2 milioni e mezzo (fondi pnrr) consegnerà le chiavi del pattinodromo.

“Ancora prima del nostro insediamento era stata una promessa fatta ai cittadini di Montesilvano e con l’inizio del cantiere sta per trasformarsi in realtà”, dichiara il sindaco Ottavio De Martinis sottolineando che la struttura sportiva nasce anche con lo scopo di ospitare competizioni nazionali e internazionali che saranno “anche un’ottima occasione di promozione turistica”.

“Il nuovo impianto è stato progettato secondo i criteri imposti a livello internazionale dal Coni – sottolinea l'assessore comunale allo sport Pompei - e definito nei minimi dettagli a seguito di una riunione che si è svolta nei mesi scorsi in Comune tra i rappresentanti Federazione italiana sport rotellistici e i progettisti. Sarà uno spazio importante per gli sport rotellistici, per le nostre associazioni e per tutto il territorio perché andrà a potenziare le strutture già esistenti”.

Soddisfatta anche la presidente della commissione comunale Sport Alice Amicone per la quale “è un sogno che diventa realtà. Avremo una cittadella dello sport nel quartiere più nuovo della città. Sorgerà anche a due passi dalla stazione, dal Pala Dean Martin e dal polo ricettivo dei grandi alberghi. Sono tantissime le persone che hanno lavorato incessantemente per trasformare l’idea in un cantiere ed è praticamente impossibile elencarli tutti”. Da parte sua il grazie al sindaco, ai consiglieri comunali, al rup (responsabile unico del procedimento) che, sottolinea, ha dedicato al progetto anche il suo tempo libero, e al dirigente comunale Fabio Ciarallo in rappresentanza di tutto l'ufficio tecnico comunale.