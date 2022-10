"Dona la spesa" per aiutare chi non può farla: l'iniziativa protagonista alla Coop di Montesilvano

Torna l'iniziativa “Dona la spesa” alla Coop di Montesilvano. Sabato 15 ottobre si potrà quindi aiutare chi è in difficoltà lasciando qualcosa nel carrello con l'evento che torna protagonista alla vigilia dell'anniversario della fondazione della Fao, l'organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Complessivamente, in tutta Italia, sono 320 i punti vendita in cui si potrà donare, compreso l'Ipercoop di San Giovanni Teatino. “Dona la spesa” è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con circa 330 realtà locali su tutto il territorio e col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno di quel territorio.

Sabato 15 ottobre, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle realtà locali aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.