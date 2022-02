Percorso alternativo per i bus elettrici lungo la strada parco a Montesilvano quando c'è il mercato

Riunione della commissione comunale Commercio a Montesilvano, presieduta da Adriano Tocco, allo scopo di affrontare il destino del mercato del martedì lungo la strada parco con il passaggio dei mezzi Tua.

Alla presenza dell’assessore al Commercio, Francesco Di Pasquale, dell’assessore alla Viabilità, Lino Ruggero e dell’architetto della Tua, Paolo Sportiello, sono state illustrate le varie ipotesi per sciogliere questo nodo.

«Non è la prima volta che il mercato è oggetto di dibattito per la commissione commercio», commenta il presidente Tocco, «abbiamo ribadito la possibilità di evitare il passaggio dei bus elettrici in viale Europa il martedì. Le problematiche sono tante, anche perché il progetto è stato autorizzato dal Ministero, ma faremo una nota scritta al Comune per proporre un percorso alternativo solo il martedì. Tale soluzione prevederebbe un passaggio sulla nazionale per poi rientrare su via Aldo Moro e andare al capolinea. Tutti i consiglieri hanno partecipato attivamente, proponendo le loro idee e hanno apprezzato la spiegazione fatta dal dirigente della Tua. Il quale si è ripromesso di valutare la possibilità di poter evitare lo spostamento del mercato del martedì, che per noi è un elemento determinante».

Anche il sindaco Ottavio De Martinis è intervenuto sull'argomento: «Il transito dei mezzi elettrici sulla strada parco rappresenta qualcosa di importante per il territorio. Ben venga però, nella fattispecie nella giornata del martedì, un percorso alternativo che possa coniugate tutte le esigenze e allo stesso tempo preservare la tradizione del mercato rionale a cui i cittadini sono abituati».