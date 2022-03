Incontro in Comune a Montesilvano per organizzare l'invio di aiuti umanitari al popolo ucraino

Anche il Comune di Montesilvano si mobilita per dare sostegno e solidarietà al popolo ucraino. Nella giornata di oggi 2 marzo, alle 11,30 nella sala consiliare del palazzo comunale, si terrà un incontro fra le associazioni di volontariato presenti sul territorio e una delegazione ucraina con l'obiettivo di pianificare e illustrare le varie modalità con cui l'amministrazione comunale guidata dal sindaco De Martinis e dagli assessori Lino Ruggero e Barbara Di Giovanni potrà inviare aiuti umanitari ai cittadini per la guerra scoppiata nei giorni scorsi.

"La nostra è una città generosa e in molti si sono già offerti di dare ospitalità ai profughi o di donare aiuti per mandare un messaggio di solidarietà alle tante famiglie che stanno vivendo momenti drammatici, pieni di sofferenza." Già nei giorni scorsi il sindaco De Martinis, con un post su Facebook, aveva espresso massima solidarietà al popolo dell'Ucraina condannando la guerra messa in atto dalla Russia, e garantendo il massimo impegno per inviare aiuti ed anche per accogliere famiglie e profughi a Montesilvano.