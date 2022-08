Terzo incontro tra i dipendenti dell’azienda speciale per i servizi sociali di Montesilvano: è la volta della macrostruttura

Terzo incontro di quelli programmati tra i i dipendenti dell'azienda speciale per i servizi sociali di Montesilvano.

In questa occasione è stato coinvolto il personale operante nella macrostruttura 1 ovvero il centro nevralgico dell'azienda speciale.

Il braccio tecnico-amministrativo dell'ente si occupa in specie della gestione del personale e delle attività produttive, ambiti non squisitamente socio-assistenziali ma grazie ai quali è possibile avviare collaborazioni trasversali finalizzate alla collocazione di soggetti a rischio o l'implementazione di progetti con altri settori dell'ente.

La macrostruttura 1 attualmente gestisce quattro filiali attive e sono: la gestione risorse umane che istruisce le pratiche e i rapporti per i circa 170 dipendenti a tempo indeterminato dell'ente; i servizi cimiteriali attraverso l'ufficio collocato nel cimitero comunale; il centro sportivo Trisi, prossimo e imminente all'apertura che conta 12 campi sportivi, indoor e open, alcuni dei quali multidisciplinari. Sarà possibile accedervi per attività quali calcio a 5, tennis, basket, padel e altro. Il centro sarà aperto 7 giorni su 7 e l'azienda speciale prevede forme di sinergia con i servizi sociali per quanto concerne la possibilità di utilizzare il centro per le famiglie meno abbienti e seguite dai nostri uffici. E infine l'Urp e ufficio protocollo che gestisce le attività legate al punto informazioni di palazzo Baldoni.

Il responsabile di macrostruttura 1 è Francesco Brescia, coadiuvato, per la gestione risorse umane, da Mariangela Scannella, responsabile di settore e le impiegate Rossella Di Giacomo, Emanuela Fischietti e Giorgia Di Febo. Per i servizi cimiteriali e il centro sportivo Trisi la responsabilità di settore contabile è della Angela Di Giannantonio, coadiuvata da Alison De Rito e da Simona Acciavatti. Collaborano poi impiegati, necrofori e operai per le restanti attività.

Il nuovo presidente Sandra Santavenere si è posto a disposizione dei dipendenti per costruire un team sempre più forte e coeso che sia all'altezza dei prossimi obiettivi: «Questi incontri sono molto importanti, servono ad aumentare la coesione del gruppo e contribuiscono al miglioramento dei servizi offerti. Così facendo l'azienda e tutti i suoi dipendenti si sentono coinvolti in un grande progetto che sta per concretizzare i tanti finanziamenti ottenuti grazie al Pnrr. Bisogna fare in modo che tali finanziamenti ritornino sul territorio e vadano concretamente a migliorare la vita del cittadino. È importante il dialogo tra le strutture di una azienda come la nostra, che eroga importanti servizi che coinvolgono tutte le fasi della vita del cittadino».