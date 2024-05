Scontro tra un'auto e un furgone cassonato in via Vestina a Montesilvano, un uomo finisce in ospedale [FOTO]

Incidente stradale in via Vestina a Montesilvano all'alba di venerdì 3 maggio.

Intorno alle ore 6, all'altezza del Bingo, si sono scontrati due veicoli: una Fiat Panda dell'istituto di vigilanza "Sicuritalia" e un furgone cassonato Ducato.

I due mezzi si sono scontrati quando la Panda, guidata da una guardia giurata, si stava immettendo in via Vestina dal benzinaio Martina mentre il furgone stava percorrendo la strada.

L'impatto è stato tra la parte frontale della Panda e lo spigolo destro del furgone sul quale c'erano diversi operai. Questi ultimi sono rimasti illesi mentre per la guardia giurata si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice giallo con i soccorritori del 118 giunti sul posto con un’ambulanza della Misericordia per un trauma alla gamba. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Montesilvano intervenuti sul posto.