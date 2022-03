Incidente a Montesilvano, scontro tra scooter e auto: ragazzo finisce in ospedale

Incidente stradale a Montesilvano in via Vestina all'incrocio con via Salvemini l'altra sera.

A scontrarsi sono stati uno scooter e un'automobile mentre quest'ultima stava svoltando in via Salvemini.

A causa del violento impatto tra i due veicoli, ad avere la peggio è stato il ragazzo in sella al motorino.

È stato richiesto l'intervento dei soccorritori del 118 che con un'ambulanza hanno trasportato in ospedale a Pescara il ragazzo. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della locale Compagnia intervenuti sul posto.