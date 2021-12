Montesilvano, perde il controllo dell'auto urta una vettura in sosta: donna finisce in ospedale [FOTO]

Incidente stradale nella prima serata di oggi 9 dicembre a Montesilvano. Verso le 20, in via Vestina una Citroen C2 guidata da una ragazza di 32 anni, è andata a sbattere contro una Volkswagen Up parcheggiata regolarmente sul ciglio della strada. In base ad una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto a causa di un malore della conducente che nell'urto ha riportato contusioni multiple non gravi. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Pescara che l'ha trasportata in pronto soccorso in codice giallo.