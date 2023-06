Schianto tra due automobili in via Aldo Moro a Montesilvano [FOTO]

Incidente stradale in via Aldo Moro a Montesilvano la scorsa notte con due automobili che si sono scontrate all'altezza di via D'Andrea.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 2 e ha visto il coinvolgimento di una Fiat Panda guidata da una ragazza di 24 anni e una Kia Ceed al volante della quale c'era un ragazzo di 28 anni.

La 24enne stava tornando a casa dopo aver finito di lavorare in uno stabilimento balneare di Pescara.

Mentre stava percorrendo via Aldo Moro in direzione monti si sarebbe scontrata con l'altro veicolo che stava uscendo da via D'Andrea. L'impatto tra le due automobili è stato molto violento e i danni riportati evidenti. Per i due giovani si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 con un'ambulanza medicalizzata e una della Misericordia che hanno accompagnato entrambi con le ambulanze in ospedale a Pescara: la 24enne per un trauma cranico e alle ginocchia e il 28enne per un trauma facciale. Dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinsistro si sono occupati i carabinieri della locale Compagnia.