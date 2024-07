Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una pianta dopo essere finita fuori strada [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato in via Alcide De Gasperi nella zona di Montesilvano Colle nella mattinata di lunedì 15 luglio.

Una donna di 53 anni, alla guida di un'automobile, una Fiat Panda, mentre percorreva la strada verso Montesilvano colle, per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo andando fuori strada e finendo la corsa contro una pianta.

La conducente 53enne è stata trasportata dai soccorritori del 118 nel pronto soccorso di Pescara in codice giallo con un'autoambulanza della Misericordia.

La vittima del sinistro ha riportato contusioni multiple.