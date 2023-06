Scontro auto-moto in via Vestina a Montesilvano, in gravi condizioni centauro di 22 anni

Incidente stradale in via Vestina a Montesilvano intorno alle ore 19 di lunedì 19 giugno.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate una moto in sella alla quale c'era un ragazzo di 22 anni e una automobile, una Fiat 500L guidata da un giovane di 28 anni.

Entrambi i veicoli stavano percorrendo la corsia monti-mare ma dopo lo scontro, all'arrivo degli agenti della polizia locale, erano tutti e due sulla corsia opposta.

A causa dell'impatto tra moto e vettura ad avere la peggio è stato il 22enne per il quale si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno accompagnato in codice rosso nell'ospedale di Pescara per un politrauma. Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi attraverso i quali proveranno a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.