Violento scontro tra due macchine in via Verrotti, automobilisti all'ospedale [FOTO]

Un violento incidente stradale si è verificato questa notte intorno alle ore 4.15 in via Verrotti, a Montesilvano. Per cause che andranno adesso ricostruite con esattezza si sono scontrate tra loro due auto, ed entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Montesilvano, per aiutare i feriti a uscire dai propri abitacoli e per mettere successivamente in sicurezza l'area che è rimasta coinvolta dal sinistro. Indagini in corso per verificare la dinamica.