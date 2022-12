Tampona un'auto in sosta in via Verrotti a Montesilvano e si ribalta: ferito un 66enne

Incidente questa mattina verso le 7 in via Verrotti di Montesilvano. A finire in pronto soccorso è stato un uomo di 66 anni che procedendo in direzione Pescara avrebbe urtato con la sua Fiat Panda una Fiat 16 regolarmente parcheggiata ribaltandosi. Il tutto sarebbe avvenuto a causa di una distrazione.

Sono stati i passanti a tirarlo fuori dalla macchina e chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Misericordia che lo ha portato in ospedale con un politrauma. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Montesilvano e i vigili del fuoco di Pescara.