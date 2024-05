Scontro tra un'auto e uno scooter a Montesilvano, ferito un ragazzo [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato a Montesilvano in via Chiarini all'incrocio con via Martiri Pennesi intorno alle ore 8 di giovedì 16 maggio.

A scontrarsi sono state un'automobile, una Fiat Punto, e uno scooter, un Sym Simphony guidato da un ragazzo di 18 anni.

Ad avere la peggio a causa dell'impatto tra i due veicoli è stato il giovane.

Sul posto si è così reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato il 18enne in ospedale a Pescara per le contusioni riportate. Dei rilievi invece si sono occupati gli agenti della polizia locale.