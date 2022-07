Pauroso incidente a Montesilvano, scontro frontale tra un'auto e uno scooter [FOTO]

Impressionante incidente lungo la riviera di Montesilvano all'altezza dell'hotel Promenade nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio.

A scontrarsi sono state un'automobile, una Lancia Y, e uno scooter che si sono scontrati frontalmente.

In base alla primissima ricostruzione, la scooter procedeva in direzione nord mentre la vettura sembra che stesse svoltando verso l'ingresso dell'hotel.

A causa del violento impatto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato l'uomo di 51 anni che era in sella al motorino. Mentre l'automobile era guidata da una donna di Silvi di 53 anni. Molto danneggiati i due veicoli mentre il 51enne, per fortuna, non dovrebbe essere in gravi condizioni.