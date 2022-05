Deceduto il centauro coinvolto nell'incidente sul lungomare di Montesilvano

Non ce l'ha fatta il centauro 55enne di Silvi che oggi, a bordo del suo scooterone, si è scontrato con una Fiat Punto all'incrocio con via Arno. La conferma del tragico epilogo arriva da fonti ufficiali. L'uomo era stato trasportato subito in ospedale per un grave trauma cranico e un trauma addominale. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate già subito l'ingresso in shock room. Si stava valutando un intervento, ma purtroppo non ce l'ha fatta.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi. Secondo una prima ricostruzione il centauro proveniva da Silvi in direzione Pescara, mentre il ragazzo a bordo della Punto si apprestava a girare in via Arno. Sul posto subito dopo lo scontro sono intervenuti la polizia municipale guidata da Nicola Casale, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini del 118.