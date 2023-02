Tragedia sulla A14, incidente mortale in galleria: a perdere la vita l'atleta paralimpico di Montesilvano Andrea Silvestrone

Gravissimo incidente nella galleria "Castello" di Grottammare (Ascoli Piceno) della A14 dove sono in corso dei lavori. A causa dello scontro tra un tir e un'automobile tre delle quattro persone a bordo della macchina hanno perso la vita, con la quarta che sarebbe attualmente ricoverata ed intubata, secondo le prime sommarie informazioni diffuse dalle agenzie, all'ospedale Le Torrette di Ancona.

Purtroppo a guidare quell'auto, conferma il sindaco Ottavio De Martinis a IlPescara esprimendo grande sconforto per quanto avvenuto, c'era Andrea Silvestrone, atleta paralimpico di Montesilvano che viaggiava con i suoi tre figli: due di loro sarebbero le altre vittime accertate.

Un campione nel tennis e nella vita Silvestrone che dell'inclusività aveva fatto una vera missione e che proprio poco tempo fa era stato premiato in Comune.

Si sarebbe trattato di uno scontro frontale su cui viaggiavano le vittime e il camion il cui conducente è rimasto illeso. A causa dei lavori in corso si viaggiava su un'unica carreggiata per cui uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia opposta.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 11. Sul posto, riferisce l'agenzia Ansa, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personale della direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Sul posto traffico bloccato e 2 chilometri di coda in entrambe le direzioni; 1 chilometro di coda all'uscita obbligatoria di San Benedetto direzione Bologna.

I vigili del fuoco stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'intera area dell'intervento. L'autostrada è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni per favorire le operazioni di soccorso.