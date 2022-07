Scontro tra due auto a Montesilvano: una finisce fuori strada

Scontro tra due auto intorno alla mezzanotte di ieri tra via Arno e via Saline a Montesilvano.

Uno dei due mezzi è finito fuori strada invadendo il marciapiede. Sul posto sono giunti i vigili urbani per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica, mentre i due automobilisti sono stati soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto con l'ambulanza Life. Nessuno dei due ha subito traumi, per cui, assistiti sul posto, non si è reso necessario il trasporto in ospedale.