Ragazzo col motorino si ferma per far attraversare un pedone ma viene tamponato e sbalzato nell'altra corsia [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato sul lungomare di Montesilvano nel pomeriggio di giovedì 6 luglio.

In base alla ricostruzione di quanto successo, un ragazzo in sella a un motorino si è fermato prima delle strisce pedonali per far attraversare una persona.

Ma l'automobile che lo seguiva, una Peugeot station wagon, l'ha tamponato in pieno.

A causa dell'impatto della vettura il ragazzo è stato sbalzato nell'altra corsia di marcia. Per fortuna in quel momento stava sopraggiungendo solo una moto e sono state evitate conseguenze peggiori. In ogni caso sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato in ospedale a Pescara il giovane ferito per le cure e gli accertamenti del caso. All'apparenza non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze.

Sul posto era presente anche il sindaco Ottavio De Martinis che ha assistito all'incidente. Gli agenti della polizia locale, con il comandante Nicolino Casale, si sono occupati sia dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che per gestire il traffico.