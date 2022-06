Montesilvano: auto invade la corsia opposta per un colpo di sonno e provoca un incidente: due feriti

Incidente nella nottata di ieri a Montesilvano. Verso mezzanotte, infatti, un automobilista ha avuto un colpo di sonno e con la sua vettura, che procedeva in direzione sud, ha invaso la corsia opposta andando ad urtate un'altra vettura in transito. Ques'ultimo veicolo si è girato a 180 gradi ed in quel momento transitava una moto con due persone a bordo che non ha potuto evitare l'impatto. Le due persone in sella al motociclo sono rimaste ferite a seguito dell'impatto e soccorse dal 118. Non hanno riportato gravi conseguenze. I rilievi sono stati condotti dalla polizia locale di Montesilvano.