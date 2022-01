/ Via Nino Sospiri

Incidente a Montesilvano, scontro tra auto e scooter: ragazzo di 19 anni in Rianimazione

L'impatto tra i due veicoli si è verificato in via Nilo nella serata di ieri, mercoledì 19 gennaio: il 19enne è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Pescara