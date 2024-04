Incendio in via Verrotti a Montesilvano, distrutto locale di vendita e riparazione bici

Incendio in via Verrotti a Montesilvano intorno alle ore 12:30 di giovedì 18 aprile.

Il rogo ha riguardato un locale destinato ad attività di vendita e riparazione di biciclette.

Lanciato l'allarme sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara.

Le fiamme, scaturitesi per cause in fase di accertamento, hanno interessato parte dei materiali e delle attrazzature presenti nell'officina, nonché danneggiato parzialmente alcuni elementi strutturali. Al termine delle operazioni di estinzione il personale dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del locale. Intervenuto anche personale della locale Stazione dei carabinieri per gli accertamenti del caso.