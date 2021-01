Paura a Montesilvano, fiamme in un gazebo di legno di un'abitazione

Due mezzi dei vigili del fuoco sono in azione nella zona di via Vestina, in via Garonna

Un incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi a Montesilvano, in via Garonna. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco per un rogo scoppiato all'interno di un gazebo in legno di un'abitazione per cause ancora da chiarire. I vigili del fuoco nel Pescarese sono intervenuti inoltre in diverse località per alberi pericolanti a causa del forte vento che sta interessando il nostro territorio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO