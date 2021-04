Incendio al Tortuga, indagini in corso dei carabinieri sulle cause del rogo [FOTO]

Sono i carabinieri della Compagnia di Montesilvano a condurre le indagini riguardanti l'incendio che questa mattina all'alba, giovedì 15 aprile, ha quasi completamente distrutto lo stabilimento balneare Tortuga.

Lo storico locale sul lungomare nord subito dopo il confine con Pescara è stato devastato da un rogo divampato poco prima delle ore 6.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che dopo essersi occupati di domare le fiamme hanno eseguito un sopralluogo tecnico allo scopo di valutare che cosa possa aver scatenato il fuoco.

Al momento (ore 13) non sono state ancora stabiite le cause dell'incendio. Il rogo ha colpito molto la comunità dei balneatori, come riferisce Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara, che definisce quanto accaduto «una pagina triste per Pescara». Padovano ha anche chiarito come i nuovi gestori avessero un piano per il rilancio dello storico locale della riviera.