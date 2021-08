Incendia sterpaglie sulla riviera di Montesilvano poi fugge in mare col pedalò alla vista dei carabinieri

Ha prima incendiato delle sterpaglie lungo la riviera di Montesilvano e poi, dopo l'arrivo dei carabinieri, prova una rocambolesca fuga in mare con un pedalò.

Ma l'uomo è stato rintracciato e recuperato dai carabinieri e della guardia costiera.

A segnalare il rogo appiccato una chiamata al 112.

Sul posto, lungomare all'altezza dello stabilimento balneare "La conchiglia azzurra", sono arrivati i carabinieri che si sono lanciati all'inseguimento dell'uomo che nel frattempo era scappato verso la battigia.

Raggiunto il fuggitivo, questo è salito a bordo di un pedalò e ha tentato la fuga via mare. Per questo motivo è stata allertata la guardia costiera e l'uomo è stato riportato a riva. Sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sono in corso ulteriori accertamenti relativi al tentativo di incendio.