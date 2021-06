Incendio tra Città Sant'Angelo e Silvi all'altezza del torrente Piomba, a fuoco un canneto [VIDEO]

Un incendio è divampato a Montesilvano oggi, domenica 13 giugno.

Il rogo è divampato all'altezza del torrente Piomba al confine con Silvi Marina e sta interessando un canneto.

Le fiamme stanno avanzando anche verso l'autostrada A14 e viene segnalato fumo tra i caselli di Pescara Nord/CittàSant'Angelo e Atri/Pineto.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara, quelli volontari del Distaccamento di Montesilvano e una squadra di Roseto degli Abruzzi. In azione anche l'elicottero.

Un altro incendio, sempre a Montesilvano, si è verificato in via Ciro Menotti.