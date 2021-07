Incendio nella zona del luna park a Montesilvano: gli aggiornamenti dei vigili del fuoco [FOTO - VIDEO]

Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. In azione 8 mezzi e 3 squadre oltre all'elicottero

È stato domato dopo oltre due di lavoro l'incendio scoppiato alle 13,30 di oggi a Montesilvano, nella zona dei Grandi Alberghi in particolare vicino la sponda del fiume Saline a pochi metri dal luna park. Sul posto sono intervenute 3 squadre con 8 mezzi dei vigili del fuoco oltre all'elicottero Drago Vf54 che ha effettuato lanci d'acqua per spegnere le fiamme che hanno interessato un canneto e delle sterpaglie.

Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo evitando la propagazione delle fiamme alle strutture limitrofe. Presente anche il sindaco De Martinis che con un post su Facebook ha commentato:

"Dopo l’incendio che ha colpito ieri sera il Colle della Vecchia, oggi a ridosso della foce del fiume Saline si sono propagate delle fiamme nel canneto e nella vegetazione sulla sponda sinistra. Le fiamme, alimentate anche dal vento, hanno lambito l’area del Luna Park, dietro il Pala Dean Martin, fortunatamente senza provocare danni alle giostre e alle persone. Ringrazio ancora una volta i vigili del fuoco e a quanti sono intervenuti prontamente, anche con un mezzo aereo, per domare l’incendio. Ci saranno indagini per verificare le cause."