Paura nella notte in via Rimini a Montesilvano: garage va a fuoco, evacuate diverse famiglie [FOTO-VIDEO]

Paura per i residenti di una palazzina di via Rimini: intorno alle 2 della notte tra il 9 e il 10 ottobre da un garage adibito a magazzino sono divampate le fiamme costringendo all'evacuazione di diverse famiglie, otto sembra, per il troppo fumo secondo quanto riferito da alcuni presenti.

A intervenire e spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri. In corso le indagini per capire da cosa sia stato causato l'incendio: potrebbe trattarsi di un cortocircuito. Fortunatamente a parte la paura, non si registrerebbero danni a persone.

Il video dell'intervento dei vigili del fuoco inviato alla nostra redazione