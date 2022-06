Paura a Montesilvano, a fuoco due auto in via Agostinone [FOTO]

Un incendio ha coinvolto due macchine in via Agostinone, a Montesilvano, questa mattina intorno alle ore 9. I vigili del fuoco di Pescara, intervenuti sul posto con una squadra, hanno domato il rogo che, come riferiscono i carabinieri di Montesilvano, è di natura accidentale. La conducente infatti, accortasi del fumo che fuoriusciva dal vano motore, ha abbandonato il veicolo e ha lanciato l’allarme al 115.

Le fiamme, partite dalla vettura che era parcheggiata a destra, si sono poi propagate anche all'altra auto in sosta, e sono state prontamente spente dagli operatori con acqua e liquido schiumogeno. Successivamente, gli stessi vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza l'intera area coinvolta dal fatto. Non ci sono feriti.