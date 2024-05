Incendio in via Vestina, autobus prende fuoco [FOTO]

Un incendio è divampato in via Vestina a Montesilvano nel primo pomeriggio di lunedì 13 maggio.

Il rogo, poco prima delle ore 14, ha riguardato un autobus della Tua (la linea 6).

Per cause in corso di accertamento il mezzo pubblico è stato avvolto e danneggiato nella parte posteriore dal fuoco.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. A provocare il rogo sarebbe stato dell'olio finito sul motore caldo. L'autista sono scesi dal mezzo senza riportare conseguenze.

Il comunicato della Tua

«Si è verificato un principio di incendio, sul cui il personale della Tua Spa è prontamente intervenuto, che ha riguardato un autobus della Tua Spa. Il bus, in servizio sulla linea 6, si stava muovendo dal capolinea di via Costa e, dopo circa 200 metri, all’altezza di via Vestina, in direzione Montesilvano-Sambuceto, ha iniziato a produrre del fumo che fuoriusciva dalla parte vicino al motore. L’autista della Tua, resosi immediatamente conto dell’anomalia, è intervenuto all’esterno del mezzo con l’ausilio dell’estintore e, contemporaneamente, ha avvertito anche i vigili del fuoco che sono giunti, nel giro di pochi minuti, sul luogo in cui il bus era fermo. Sull’autobus della Tua non c’era nessun passeggero a bordo. Non si è registrato alcun danno alle persone. Alla base dell’anomalia ci sarebbe un guasto di natura tecnica al vaglio dell’ingegneria della manutenzione della Tua Spa. Le revisioni e le manutenzioni del mezzo in questione risultano regolari».