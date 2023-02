Incendio a Montesilvano, due automobili divorate dalle fiamme in via delle Coccinelle [FOTO]

Incendio in via delle Coccinelle a Montesilvano la scorsa notte.

Le fiamme hanno distrutto due automobili: una Fiat Panda e una Fiat Multipla.

L'allarme è scattato intorno alle ore 2 e sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco di Pescara e una del Distaccamento volontari di Montesilvano.

Le squadre giunte sul posto hanno delimitato la zona e spento le fiamme con acqua e schiuma evitando il riscaldamento della bombola di metano di una delle vetture.

Nessuna persone è rimasta ferita e sono in corso accertamenti per ricostruire le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.