Incendio a Montesilvano, automobile data alle fiamme davanti a una banca [VIDEO]

Incendio in via Vestina a Montesilvano con un'automobile che sarebbe stata data alle fiamme nella notte di martedì 20 febbraio.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere il rogo.

Quasi certa l'origine dolosa dell'incendio.

Delle indagini si occupano i carabinieri della locale Compagnia che hanno acquisito vari elementi. Il tema sicurezza preoccupa i residenti della zona come conferma una cittadina che segnala come nel medesimo parcheggio la scorsa notte si è verificato un tentativo di furto di un'altra vettura. Poi si sono verificati anche altri due episodi di vetture bruciate appartenenti alla stessa persona che è diversa rispetto a quella dell'ultimo rogo. «C’è da rilevare», segnala la residente, «che si tratta di un parcheggio davanti alla banca Bcc e in pieno centro a Montesilvano. Purtroppo mancano le telecamere, l’unica esistente inquadra solo l’ingresso della banca in via Vestina. Inutile dire che sarebbe opportuno installare delle telecamere magari sulla rotonda che possa riprendere il crocevia di via Vestina intersecato da via Sospiri e via Di Vittorio ora inesistente».