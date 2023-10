Auto in fiamme nella notte in via Nino Sospiri a Montesilvano: intervengono vigili del fuoco e carabinieri

Auto in fiamme nella notte in via Nino Sospiri a Montesilvano con l'incendio che ha alla fine coinvolto anche un furgone e una cabina elettrica. Intorno alle 4 di sabato 7 ottobre ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco. Messa in sicurezza e delimitata l'area, l'incendio è stato spento con l'utilizzo di liquido schiumogeno.

Sul posto sono giunti i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi al fine di determinare le cause dell'incendio. Da prime sommarie informazioni sembra possa essersi trattato dello scoppio di un petardo: dalla ricognizione fatta nell'area non sarebbe infatti emerso nulla di anomalo.