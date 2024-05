Inaugurato a Montesilvano il nuovo spazio Enel in corso Umberto I

Enel ha inaugurato in corso Umberto I a Montesilvano un nuovo spazio partner, punto di riferimento per i servizi di energia elettrica, gas, fibra ed efficienza energetica in un momento in cui l’energia ricopre un ruolo sempre più centrale nella quotidianità delle famiglie e nel futuro sostenibile del pianeta.

Il nuovo Spazio Enel Partner di Montesilvano che apre i battenti grazie alla proficua collaborazione con una realtà imprenditoriale di spicco in questo settore, la GasEnergia con 18 negozi in Italia, in corso Umberto I numero 430, è a disposizione di tutti i cittadini con locali accoglienti e dotati di spazi adeguati in un punto strategico della città, per offrire assistenza per le forniture elettricità e gas ed opportunità per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.

All’inaugurazione sono intervenuti, per Enel Energia, il responsabile indirect stores area centro Marco Natale, il channel manager Abruzzo Marco Castellani e il referente di Affari Istituzionali Abruzzo Pasquale Angelini. Lo Spazio Enel, che si aggiunge a tutti gli altri presenti sul territorio abruzzese, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:45 e il sabato mattina dalle 9 alle 13. Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica, gas e fibra.

In questo nuovo Spazio Enel i cittadini possono richiedere l’attivazione (o la modifica) di contratti luce, gas e fibra (nuovo prodotto by Enel), la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas). L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili. All’interno degli spazi Enel è possibile anche usufruire dei nuovi prodotti per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro.

«Con l’inaugurazione di questo innovativo Spazio Enel», dichiara Marco Natale, «apriamo un ulteriore punto fisico che si aggiunge ai canali esistenti, nell’ambito di un sempre più costante percorso di radicamento, nel caso specifico in una città importante come Montesilvano e di tutto il suo hinterland. Questo significa attenzione alle comunità e qualità nei servizi perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, al tessuto economico e sociale dei territori, sia nell’assistenza relativa alle forniture di elettricità, gas e fibra e sia nelle proposte di efficienza energetica».

«Questo nuovo Spazio Enel» dice Giuseppe Paudice di GasEnergia, «si avvicina al cuore della città, ha un’ampia superficie che permetterà di fornire consulenza ai clienti non solo in merito alle utenze, ma anche per quanto riguarda l’efficientamento della propria abitazione e della propria azienda. È questa la nuova frontiera dell’energia: essere a disposizione con professionalità e competenza per ottimizzare al massimo ogni impianto e permettere un risparmio all’utente e un beneficio all’ambiente. Gasenergia crede fortemente in questo progetto di partnership con Enel Energia ed ha scelto Montesilvano come altra città per una nuova modalità di assistenza al cliente, creando anche nuovi posti di lavoro».