Inaugurato il sentiero escursionistico delle colline montesilvanesi: 130 cittadini alla prima passeggiata

Prima passeggiata nel percorso escursionistico realizzato sulle colline di Montesilvano. L'annuncio lo aveva dato il sindaco Ottavio De Martinis il primo maggio e il 21 il percorso è stato ufficialmente aperto. Si tratta di un tragitto inserito nella Rete nazionale dei sentirei 651 e del secondo percorso escursionistico della costa e della fascia collinare abruzzese.

Ad organizzarlo, apponendo i segni rossi e bianchi per seguirlo in sicurezza, è stato il Club alpino italiano.

Ben 130 i cittadini che hanno voluto essere presenti per il primo appuntamento sul Sentiero 651 e tanti quelli che purtroppo non hanno potuto farlo, sottolinea l'amministrazione, per ragioni logistiche. A loro però fa sapere che da ieri è codificato e che quindi tutti potranno godere con il Cai, la Pro loco Ville Montesilvanesi e l'amministrazione stessa che nelle prossime settimane definiranno gli ultimi dettagli.

Un percorso panoramico adatto a chiunque abbia i minimi rudimenti escursionistici che sarà presto completato con l'apposita segnaletica sebbene il tracciato sia ora già indicato. Si parte dalla sterrata nei pressi dell'incrocio di via Fonte dell'Abbazia e via Colle Vecchia.

“Inaugurare questo sentiero vuol dire consegnare alla città un vero e proprio patrimonio naturale del quale tutti possono godere e che, allo stesso tempo, ci investe di un grande senso civico – dichiara il sindaco Ottavio De Martinis -: preservarlo nel tempo così come lo abbiamo consegnato oggi, con le sue fioriture spontanee, i suoi scorci mozzafiato e la sua salubrità. Un sentiero escursionistico che arricchisce ancora di più la nostra bella Montesilvano”.

Presente anche l'assessore al turismo Deborah Comardi per la quale la passeggiata “è stata una splendida occasione per riconnetterci con la natura e con una parte di Montesilvano quasi sconosciuta. La nostra città racchiude numerose bellezze e in questo caso la riscoperta delle colline, dalle quali inizia la nostra storia, rappresenta l’esempio e l’occasione perfetta per ammirare scorci tra presente e passato e paesaggi di grande valore panoramico. Sono certa che il nostro sentiero Cai avrà molto successo e sarà percorso sia da persone del luogo che da turisti”.

Un risultato ottenuto grazie al lavoro di quadra, sottolineano dal Comune, della quale hanno fatto parte l'amministrazione la sezione Cai di Pescara e la commissione Cai sentieristica e rifugi, la Pro loco “Ville Montesilvanesi”, Antonio Tini che è stato il primo ispiratore del progetto, l’azienda Perini Color che ha materialmente donato i colori e il materiale per segnare il percorso e il dottore forestale Guido Morelli, autore di un libro sugli aspetti naturalistici di Montesilvano, che ha illustrato ai partecipanti le peculiarità della vegetazione.