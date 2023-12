Tutto pronto per l'inaugurazione a Montesilvano del monumento dedicato alla fratellanza con il Venezuela

Sarà inaugurato con una cerimonia ufficiale giovedì 21 dicembre il monumento in piazza Venezuela a Montesilvano dedicato alla fratellanza fra l'Italia e il Venezuela. L'opera è stata realizzata dal duo artistico Campostabile (Mario Campo e Lorena Stabile) e nasce come dono di fratellanza alla città di Montesilvano dalla comunità italo venezuelana, molto numerosa in città e in Abruzzo. Il progetto vincitore, promosso dalla Fondazione Zimei, è stato scelto attraverso un concorso a inviti è stato scelto dai cittadini e da una commissione che ha espresso il proprio parere visionando i bozzetti delle varie opere.

L'opera, spiegano gli autori, rappresenta una casa e un simbolo per tutti quei popoli che vivono momenti difficili. Saranno presenti all'inaugurazione, prevista per le 18,30, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, il presidente del comitato Antonio Locantore, il direttore artistico e curatore Massimiliano Scuderi e gli artisti Campostabile.