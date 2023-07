Via alla 25esima edizione del "Mercatino dei Bambini" di Montesilvano: primi ospiti i soccorritori della Misericordia [FOTO]

Taglio del nastro sabato primo luglio per la 25esima edizione del “Mercatino dei Bambini” di Montesilvano organizzato dall'associazione Amare Montesilvano. Come ogni anno il Pala Dean Martin ospiterà i piccoli con un calendario ricco di iniziative.

Ad inauguare il mercatino che torna protagonista dell'estate montesilvanese nell'ambito del calendario di “Un mare di eventi” sono stati il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore comunale Deborah Comardi e i soccorritori della Misericordia.

Nonostante il tempo incerto tanti i bambini che hanno partecipato alla prima giornata vendendo i giocattoli che non usano più, i pupazzi, le bambole, ma anche le biciclette che ora potranno servire a chi ne ha più bisogno. A fornire loro i banchetti e le sedie per esporre come in un vero mercato i loro oggetti è stata l'organizzazione guidata da Alberto Falasca, Ibra Konateh, Saydi Abdoulie, Selou Tabbmani, Paola Candeloro, Diana Fiori, Martina Di Giorgio ed Eliseo Di Benedetto.

Ospite della serata, come detto, la Misericordia con l'autista soccorritore Marco Tiberi e i soccorritori Riccardo Marcucci, Matteo Giansante e Lina Scarpone che hanno mostrato alcune manovre di emergenza di primo soccorso anche con l'uso di alcune attrezzature presenti sull'ambulanza e che si sono intrattenuti con i bambini e i loro genitori.

Il prossimo appuntamento con il “Mercatino dei Bambini” è sabato 8 luglio alle 19 sempre al Pala Dean Martin. Ospite della serata sarà la Skating Academy di Montesilvano.