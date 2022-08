Inaugurato il rinnovato centro sportivo Trisi di Montesilvano [FOTO]

Inaugurato il rinnovato centro sportivo Trisi che da oggi, giovedì 25 agosto, torna a disposizione dei tanti atleti sia di Montesilvano che dell'intera provincia.

A tagliare il nastro della nuova cittadella dello sport montesilvanese è stato il sindaco Ottavio De Martinis.

«Oggi è una bella giornata», dice il primo cittadino, «perché si restituisce al nostro Comune un importante e potenziato centro sportivo».

Diversi gli interventi eseguiti: riqualificati spogliatoi e uffici della reception, realizzati due campi da padel e un campo polifunzionale, sono stati sostituiti quasi tutti i tendoni dei campi da tennis e sono stati riqualificati i campi in terra battuta. «Per fare ciò», ricorda il sindaco De Martinis, «c'è stato un importante investimento di 1 milione e 500 mila euro. Non finisce qui, perché all'orizzonte c'è un finanziamento già preso di 750 mila euro, soldi che andranno a completare un'opera già importante con la realizzazione di un campo centrale con tribuna, sostituiremo due tendoni in due campi da tennis e realizzeremo un ingresso pedonale che consentirà il transito in sicurezza dei pedoni. Per una sana e virtuosa gestione, che possa offrire un servizio adeguato ai tanti fruitori, e che sappia esaltare i valori positivi dello sport attraverso attività che abbracciano anche la sfera dell'inclusione e della socialità, abbiamo ritenuto che affidarlo all'azienda speciale possa essere la soluzione più efficace. Vorrei ringraziare tutti gli attori che hanno lavorato alacremente a questa causa: i dirigenti tecnici, assessori e consiglieri, le ditte che hanno portato avanti i lavori e soprattutto un pensiero speciale va al dottor Francesco Trisi che non solo realizzò questa struttura ma una volta deceduto l'ha voluta donare al Comune. Dall'alto sarà contento di quanto fatto oggi».

Commenta l'inaugurazione anche l'assessore allo Sport e all'impiantistica Sportiva, Alessandro Pompei: «Riconsegniamo alla città un rinnovato impianto sportivo, forse il più importante con l'ambizione che possa diventare un punto di riferimento oltre che per la nostra regione, per tutto il centro Italia. Un vero e proprio fiore all'occhiello che anche grazie al prossimo finanziamento in vista, quello da 750 mila euro, ci permetterà di ospitare competizioni internazionali come ad esempio i tornei Itf e Atp di tennis. L'offerta sportiva della città non finisce qui, perché si arricchirà attraverso un ulteriore progetto: stiamo lavorando, infatti, alla realizzazione dello skate park indoor in un'area confinante con il centro stesso».

A occuparsi della gestione è l'azienda speciale dei servizi sociali, con a capo Sandra Santavenere: «Ci aspetta una grande sfida. Per noi è molto importante fare in modo che questa struttura possa essere fruibile da tutti, senza limiti di età, per dare la possibilità non solo di praticare sport ma soprattutto di creare momenti di crescita e aggregazione. L'azienda è già operativa all'interno di Trisi e cercheremo di offrire attraverso le nostre risorse umane il miglior servizio a tutti i frequentatori del centro».