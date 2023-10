Inaugurata la "Casa Angsa" a Montesilvano per l'inserimento lavorativo dei ragazzi autistici

Inaugurata la “Casa Angsa” di Montesilvano: un centro dedicato all'inserimento professionale dei ragazzi dai 18 anni in su e degli adulti con diagnosi di autismo. Si trova in via Adige all'interno La casa di Cristina (organizzazione di volontariato) che da anni opera sul territorio mettendo in moto la creatività e l'accoglienza a favore dell'inclusione dei giovani con disabilità tramite attività ludiche, musicali e artistiche.

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, il sindaco Ottavio De Martinis, la presidente dell'Angsa Abruzzo Alessandra Portinari, Francesca Crescenti per La casa di Cristina, gli assessori comunali Deborah Comardi e Alessandro Pompei e i consiglieri comunali Giuseppe Manganiello che ha la delega alla disabilità e Gabriele Straccini.

Un ambiente stimolante quello creato dalle associazioni per sostenere i ragazzi nell'esplorare le loro potenzialità grazie ad attività ludiche, artistiche e formative. Un nuovo legame di amicizia e collaborazione suggellato da un fine settimana appena trascorso, ricco di iniziative fatte di colore, bella musica e condivisione che ha dato il via al progetto “Le vie dell’Abruzzo sono infinite” iniziato venerdì 27 ottobre con la mostra di pittura realizzata dai ragazzi della Casa di Cristina guidati amorevolmente dalla pittrice Annamaria Ragni. Una colorata mostra ospitata al Pala Dean Martin e che ha accompagnato i visitatori e conclusasi con il concerto di beneficenza tenuto dalla cantante abruzzese Lara Molino in favore della nascente Casa Angsa. Sabato 28 la presentazione del libro “Autistico a chi?” della scrittrice e specialista in disturbi del neurosviluppo, Paola Giosuè e, infine, l'inaugurazione della Casa Angsa alla presenza anche dei volontari, gli educatori, i responsabili e i ragazzi.

A tutti è andato il grazie del sindaco De Martinis e in particolare proprio a questi ultimi perché “con la loro autenticità – ha dichiarato - hanno reso unica l’iniziativa, perché con la loro autenticità, spontaneità e simpatia, rendono ogni giorno davvero infinite, le vie che si possono percorrere insieme”.